Polis cami hırsızlarının kullandığı aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu

Uşak'ta bir camiden inşaat malzemesi çalan 5 şahsın polisten araç ve yaya olarak kaçışı uzun sürmedi. Polis lastiklerine ateş ederek durdurduğu araçta yaya olarak kaçan 5 şahıstan 3'ünü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesinde yapımı devam eden cami inşaatından çeşitli malzemeler çalındığını vatandaşlar polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptıkları araştırma sonucunda, olay yerinden ayrılan şüphelilerin kulanmış olduğu aracı tespit ederek takibe başladı. Ardından aracı takibe alan polis ekipleri araç içindekilere “dur” ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler bunu dikkate almayarak kaçmaya devam edince ekipler aracın arka lastiğine ateş ederek aracı durdurdu. Lastiği parçalanan araç içerisinden tüfekle havaya ateş açan ve kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler bu defa yaya olarak gecenin karanlığından faydalanarak ormanlık alana kaçtı. Terk edilen araçtan 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet boş kartuş, 213 adet çeşitli ebatlarda inşaat demiri ele geçirildi. Sonrasında yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şahısların 5 kişi olduğu belirlendi. Olaya karışan firari 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı. 2 firari şahsın ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.