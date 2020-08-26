Prof. Dr. Ekrem Savaş'tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı

Dr. Ekran Savaş, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Savaş, "Bu zaferle sadece vatan kazanmadık, bunun daha fazlası olarak Anadolu'da parlak bir istikbal, perçinlenmiş bir irade kazandık" dedi.

Yayınladığı mesajla Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümünde Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ve onun kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla yâd eden Dr. Ekrem Savaş, "Türk tarihinde eşsiz bir yeri, emsalsiz bir önemi olan Malazgirt Zaferi ile Anadolu prangalarından kurtarılmış, milletimizin vatan vuslatıyla atalet ve acziyet son bulmuştur. Bu sayede Anadolu'ya yüzyıllar içinde serpilmiş ölü toprağı kaldırılmıştır.

Bu zaferle sadece vatan kazanmadık, bunun daha fazlası olarak Anadolu'da parlak bir istikbal, perçinlenmiş bir irade kazandık. Sultan Alparslan'ın ordusuyla birlikte yazdığı bu destan, bizlere Anadolu'nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere açtı. Bu mübarek toprakları ebedi yurdumuz yaptı ve Anadolu'nun İslamlaşmasında da bir dönüm noktası oldu. Kazanılan zaferle dünya tarihine yön veren yüce milletimiz, bugün de aynı ruhu taşımakta ve bunu da göstermektedir" ifadelerine yer verdi.