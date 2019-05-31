Ramazan ayının son Cuma namazında camiler doldu taştı

Ramazan ayının son Cuma namazı Kadir Gecesi'ne denk gelince vatandaşlar adeta camilere akın etti.

Uşak'ın en büyük camisi olma özelliğine sahip, ve 2 bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği Organize Sanayi Camisinde Ramazan ayının son Cuma namazı huşu içinde kılındı. Vatandaşlar son Cuma namazının Kadir Gecesi'ne denk gelmesi ile camileri doldurdu. Cemaat gittikleri camilerde Ramazan-ı Şerif' in son cuma namazını hep birlikte kıldı.

Cuma namazları cami imam hatiplerinin Kur-an' ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahi ve mevlid-i şerif okundu. Cemaat namaz öncesi ellerini duanın kıblesi olan semaya açıp hep birlikte dua edip, af ve mağfiret diledi. Hutbenin ardından cemaat Cuma namazını huşu içinde kıldı.