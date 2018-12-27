Rektör makam aracıyla öğrencisini evinden alıp okula götürdü

Dr. Ekrem Savaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan üniversite öğrencisini makam aracıyla evinden alarak okula götürdü.

Türkiye genelindeki kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil olması üzerine Rektör Savaş sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Prof. Dr. Savaş duyurusunda, “Değerli gençler, eğitim için her fedakârlığı yapacağınızı çok iyi biliyorum. Bu gece ve yarın hava soğuk olacak. Biraz daha sıkı giyinin lütfen. Ayrıca ders çalışmaya devam, yarın sizleri her zamanki gibi üniversitemizde bekliyor olacağız” mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Savaş'ın sosyal medya üzerinden soğuk havalarla ilgili yaptığı paylaşımın ardından öğrenci Uğur Çam da Rektör'e sosyal medya üzerinden mesaj yazdı. Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Çam, “Hocam bizi de evimizden alan bir arabamız olsaydı belki biz de sabah okula gitmek için bu kadar hevesli olurduk” mesajını paylaştı.

Öğrenciye sosyal medya üzerinden karşılık veren Rektör Prof. Dr. Savaş, “Derse gitmek için heyecanla beklediğini biliyorum. Yarın sabah erkenden hazır ol. Birlikte kampüse geçelim” şeklinde bir mesaj yazdı.

Öğrenci Çam'ı evinden makam aracı ile aldıran Prof. Dr. Savaş, birlikte Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi'ne geçti. Öğrenci Çam ile sohbet eden ve eğitim hayatıyla ilgili önerilerde bulunan Prof. Dr. Savaş, “Spor Bilimleri Fakültemizde eğitim alan ve bizlere bu sabah kampüse kadar eşlik eden Uğur Çam'a başarılar diliyorum. Üniversitemiz kıymetli öğrencilerimizle güzel” dedi.

Öğrenci Çam, sosyal medya hesabı üzerinden rektörün cevap vermesine şaşırdığını belirterek, "Rektörümüze çok teşekkür ederim. Hocam benimle hemen iletişime geçti. ‘Yarın okula beraber geçelim' dediğinde bir yandan şaşırdım, bir yandan da çok sevindim" dedi.