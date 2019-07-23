Rektör Savaş ‘Basın Bayramı'nı kutladı

Dr. Ekrem Savaş'ın yayınladığı mesaj ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.

Rektör Savaş, gazetecilerin, kamu vicdanının sesi olmak gibi önemli bir misyonu taşıdığını vurguladı. Rektör Savaş mesajında, “Toplumların bilinçlenmesinde, dolayısıyla da güven ve huzur ortamının artmasında önemli katkıları bulunan gazeteciler, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili araçlarını kontrol etmektedir. Kamu yararı gözeten, tarafsız haber yapan, mesleki ahlak ilkelerine bağlı hareket eden ulusal ve yerel basın yayın organlarımıza her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, halkın bilinçlenmesinde, haberdar olmasında, düşünceye sevk edilmesinde, eğitilmesinde ve eğlenmesinde etkin rol alan basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.