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Rektör Savaş engelli öğrenci ile ebru çalışması yaptı

Uşak Üniversitesi Rektör Prof.

Dr. Ekrem Savaş, engelli öğrenci ile ebru çalışması yaptı. Rektör Savaş ayrıca Uşak Üniversitesi ailesi olarak kampüsü engelli dostu kampüs haline getirmeye çalıştıklarını belirtti.


Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin daveti üzerine okulu ziyaret eden Rektör Savaş, öğrenciler ile sohbet ederek okulda yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Öğrencilere ziyareti değerlendiren Rektör Savaş, “Burada okuyan kardeşlerimiz, öğretmenlerinin gözetiminde bana bir davet videosu hazırlayarak ulaştırdılar. Öğrencilerimizin bu nazik davetine icabet etmek gerekiyordu. Özel eğitime ihtiyaç duyan kardeşlerimize her zaman destek olma gayretindeyim. Uşak Üniversitesi ailesi olarak kampüsümüzü engelli dostu bir kampüs haline getirmeye çalışıyoruz. Bugün bu kardeşlerimizle birlikte ebru çalışması yaptık. Hazırladıkları program muazzamdı. Bana el emekleri ile hazırladıkları hediyeler verdiler, hediyeleri en güzel şekilde muhafaza edeceğim. Onların her türlü başarısıyla gurur duyuyorum. Böyle evlatlar yetiştirdikleri için, öğretmenlerine ve ailelerine ayrıca teşekkür ederim” dedi.


Özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin yaptıkları hizmetin önemini dile getiren Rektör Savaş, program sonunda öğrencilere hediye verdi.

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