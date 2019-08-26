Rektör Savaş Malazgirt Zaferi'ni kutladı

Dr. Ekrem Savaş 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.

En önemli zaferlerden biri olan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü nedeniyle Dr. Ekrem Savaş bir mesaj yayınladı.

Rektör Savaş yayınladığı mesajda, “Büyük Sultan Alparslan liderliğinde Anadolu topraklarını bize ebedi yurt kılan Selçukluların tarihimize altın harflerle geçirdiği bu zaferlerden şüphesiz en önemlilerinden biri 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'dir. Bu büyük zaferin 948. yılını millet ve devletimizle birlikte coşkuyla kutluyoruz” dedi.

Malazgirt Zaferi'nin şüphesiz kazanılan en önemli zaferlerden biri olduğunu vurgulayan Savaş, “948 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimiz ve vatanımız için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, şartlar ne olursa olsun, her türlü bedeli ödemeye hazır olarak vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta büyük komutan Sultan Alparslan olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Vatan uğruna can veren bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Malazgirt Zaferimizin 948. yılı milletimize, vatanımıza, gönül coğrafyamıza ve Üniversitemize kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.