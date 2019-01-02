Rektör Savaş, öğrenci evinde menemen sofrasına eşlik etti

Uşak Üniversitesi'nde, final haftasına hazırlanan öğrenciler, Twitter üzerinden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı menemen yemeğe davet etti.

Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencisi Ömer Arslanbuğa, Twitter'daki hesabından, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı etiketleyerek, ‘‘Hocam, belki sabahın erken vaktinde bizi de evimizden arabayla alma zamanınız olmayabilir. Ama bu gece sıcak bir çayımızı içip, menemenimize ortak olsanız olmaz mı?'' mesajını paylaştı.

Rektör Savaş da Arslanbuğa, "O zaman çayı demleyin geliyorum'' cevabını verdi.

Yılbaşı gecesi öğrencileri ziyaret eden Rektör Savaş, öğrencilerle menemen yeyip çay içerek sohbet etti. Prof. Dr. Savaş, "Üniversitemizde final haftasındayız. Öğrencilerimiz sınavlarına çalışıyorlar. Burada bulunmaktan, büyük mutluluk duydum. Bizleri evine davet eden ve sofralarını açan Ömer Arslanbuğa ve diğer öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok çalışarak, daha iyiye, daha güzele ulaşacağız. Çünkü üniversitemiz ve Uşak öğrencilerimizle güzel. Final sınavlarında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.