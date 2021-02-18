Rektör Savaş öğrencilerle çevrimiçi söyleşide buluştu

Dr. Ekrem Savaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliği tarafından hazırlanan, “Geçmişten Geleceğe Uşak Üniversitesi” konulu söyleyişe çevrimiçi katılarak gençlerle buluştu.

Moderatörlüğünü TÜGVA Uşak Üniversitesi Teşkilatlanma Sorumlusu Enes Işık'ın yaptığı söyleşide, Prof. Dr. Ekrem Savaş çocukluğu, gençliği ve özellikle eğitim hayatını anlatarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Rektör Savaş, hedef belirlemenin ve bu hedefe ulaşmak için gerekli olan şartların yerine getirilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Bir hedefiniz olsun. Yabancı dilinizi mutlaka geliştirin ve en önemlisi çok çalışın” dedi.

“Değerlerini yaşayan gençler yetiştiriyoruz”

Söyleşide Rektör Savaş, Uşak Üniversitesinin yeni nesil bir üniversite olarak, yerli ve milli değerlere sahip, ülkesini ve milletini en üst noktaya taşıyacak gençler yetiştirdiğini dile getirerek, “Gençlerle bir araya gelmek benim için bir onur. Gençken değerli büyüklerimizle bir araya gelmekten mutlu olurduk. Onları dinler ve onlardan feyz alırdık. Mesela üstat Necip Fazıl ile tanışma ve onun sohbetlerini dinleme fırsatım olmuştu. Büyük üstadın bana çok şeyler kattığını düşünüyorum. Ben Ekrem Savaş olarak, ulaşamadığımız bir genç kalmasın istiyorum. Kampüsümüz öğrencilerle güzel, ancak pandemi dolayısıyla yüz yüze bir araya şu an için gelemiyoruz. Ama her fırsatı değerlendiriyoruz. Özellikle çevrimiçi bu tür programlarla sizlerle birlikte olabiliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Savaş, Son Dört Yıllık Çalışmalarını Aktardı

Uşak Üniversitesinin gelişimi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Ekrem Savaş; uluslararasılaşma, kalite ve stratejik plan çalışmaları, yayın sayısı, fiziki yapılanma, sürekli eğitim merkezi kursları, sosyo-kültürel faaliyetler, engelsiz üniversite çalışmaları, akredite olan Uşak Üniversitesi Bilimsel Analiz Laboratuarı, Uşak Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi çalışmaları, yeni açılan Uşak Üniversitesi OSB Tekno-Parkı ve bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma programı kapsamında açılan Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi çalışmaları ile son dört yılda hızlı bir gelişim gösterdiklerini ifade etti. Son dört yıldaki gelişmelerin çok çalışmanın eseri olduğunun altını çizen Savaş, bu çalışmalar sonucu Uşak Üniversitesi'nin uluslararası en saygın akreditasyon kuruluşlarının sıralamasında yer aldığını belirtti.