Rektör Savaş, 'Pilot Üniversiteler değerlendirme ' toplantısına katıldı

Dr. Ekrem Savaş, Bingöl Üniversitesinde gerçekleştirilen 'Pilot Üniversiteler Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında pilot uygulama seçilen 5 üniversitenin, planlanan projelerinin hayata geçirilmesi sırasında yaşanan sorunlar, çözüm önerileri, iç ve dış paydaş ilişkileri, bölge odağının belirlenmesi ile paydaş ilişkilerinin kurulmasında yaşanan zorluklar, üniversitelerin geldiği aşama ve süreçler ele alındı. Program, rektörlerin kendi üniversitelerindeki projelerle ilgili değerlendirmelerini yapması, daha güzel sonuçlar alınması için bundan sonraki süreç ile ilgili görüşlerini dile getirmeleri ile sona erdi.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Tesisleri toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl Üniversitesi ile birlikte Pilot Üniversite seçilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da yer aldı.