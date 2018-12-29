Rektör Savaş: "Şehirler ve okullar engelliler için yeniden düzenlenmeli"

Dr. Ekrem Savaş, şehir, okul ve yapıların engeller için yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Rektör Savaş, engelli öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi'nde öğrenim gören dezavantajlı öğrencilerle zaman zaman bir araya geldiklerini ve onların dilek, istek ve şikayetlerini dinlediklerini söyledi. Engelsiz üniversite hedefinin gerçekleşmesi için Uşak Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörlüğüyle birlikte çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Savaş, “En büyük engel zihinlerdedir. Zihindeki engelleri yıkamazsak engelliler için çok şey yapmış olamayacağız. Onun için önce zihindeki engelleri kaldırmak gerekmektedir. Okullarımızı, şehirlerimizi, sokaklarımızı, eğitim materyallerini yeniden düzenleyerek, yeniden inşa ederek engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalışmalıyız” dedi.

Uşak Üniversitesi Engelli Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şule Güçyeter, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek kurdukları ve danışmanlığını Arş. Gör. Muhammet Sait Baran'nı yaptığı Özel Eğitim Topluluğunun çeşitli etkinlikler yapacağını söyledi.

Program teşekkür belgesi verilmesi ile son buldu.