Rektör Savaş sendikaların önemine dikkat çekti

Dr. Ekrem Savaş sendikaların üniversite şehir bütünleşmesinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, sendikalara önem verdiklerini belirtti.

Rektör Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan ve Prof. Dr. Adem Duru ile Genel Sekreter Vekili İbrahim Çalış, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Uşak İl Temsilciliğini ziyaret etti. Memur-Sen Uşak İl Başkanı Mehmet Karaçallık ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Savaş, üyelerle bir süre sohbet etti. Rektör Savaş, sendikaların sivil toplum kuruluşları arasında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Tıpkı üniversiteler gibi toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı hedefleyen sendikaların, üniversite şehir bütünleşmesinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Uşak'ı bulunduğu yerden daha da ileriye taşıyacak çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Ziyarette konuşan Karaçallık ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Memur-Sen olarak amaçlarının üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek olduğunu ifade etti. Karaçallık, “Konfederasyon olarak üniversitelerimizde de üyelerimiz bulunmakta. Üyelerimizin dilek, istek ya da sorunlarına üniversitelerle işbirliği içinde çözümler üretiyoruz. Başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi personeline çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.