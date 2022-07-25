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Rektör Savaş tercih ve tanıtım standını ziyaret etti

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ekrem Savaş, Vali Turan Ergün ile birlikte kent merkezine kurulan Uşak Üniversitesi tercih ve tanıtım standını ziyaret etti.


Dr. Ekrem Savaş, Uşak Valisi Turan Ergün ile birlikte Uşak'ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'ne kurulan Uşak Üniversitesi tercih ve tanıtım standını ziyaret etti. Rektör Ekrem Savaş ve Vali Turan Ergün buradaki bilgileri Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş'tan aldı. Alınan bilgiler sonrasında tercih standına gelen öğrencilerle de sohbet eden Rektör Savaş ve Vali Ergün, öğrencilerin öğrenim durumları hakkında da bilgiler edindi.

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