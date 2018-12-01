Rektör Savaş: “Üniversite şehir bütünleşmesi önemlidir”

Dr. Ekrem Savaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliğini ziyaret etti.

TÜGVA Uşak İl Temsilcisi Bilal Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Prof. Dr. Savaş, gençlerle bir süre sohbet etti. Ziyarete Rektör Savaş'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan, Prof. Dr. Adem Duru, Genel Sekreter V. İbrahim Çalış'da katıldı. Ziyarette Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine değinen Rektör Savaş, göreve geldikleri andan itibaren üniversite şehir bütünleşmesi doğrultusunda adımlar atmaya özen gösterdiklerini belirtti. Bu bağlamda Uşak'ta bulunan STK'lar ile bir araya gelerek, Uşak Üniversitesi'nin sivil toplum alanına daha fazla nasıl katkı sunabileceği ile ilgili istişarelerde bulunduklarını söyledi. Rektör Savaş, “Yerli ve milli olan düşüncenin en büyük güç kaynağı gençlerimizdir. Aklını kimseye kiralamayan, vicdanı olan, sorgulayan, milli ve manevi duyguları güçlü, bağımsız bir gençlik, lider ülke Türkiye'nin mimarları olacaktır. TÜGVA'ya bu yöndeki çalışmalarında başarılar diliyorum”dedi.

Ertaş ise TÜGVA Uşak İl Temsilciliği olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.