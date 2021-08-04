Rektör Savaş, yeni açılan bölüm ve programlar hakkında bilgi verdi

Dr. Ekrem Savaş, geçtiğimiz 3 sene içerisinde Uşak Üniversitesinde yeni açılan ve öğrenci alan ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler ve programlarla ilgili bilgi verdi.

Açılan bölüm ve programlarla akademinin yanı sıra bilimsel büyümeye de amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Rektör Ekrem Savaş, göreve başlamasıyla birlikte başta eğitim ve öğretim olmak üzere plan, proje, kalite çalışmaları, fiziksel yapılaşma, bölgesel kalkınma çalışmaları, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinde nitelikli gelişmeye önem verdiklerini belirtti. Uşak ve ülke genelinde ihtiyaç olarak belirlenen alanlarda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora nitelikle bölümlerin açıldığını da ifade eden Savaş, “Açtığımız bölümler ve programlarla; akademik ve bilimsel büyümeye katkı sağlamanın yanı sıra, sektörlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi üretimini sağlamaya ve uzman insan kaynağını yetiştirmeye çalışıyoruz. Bölüm ve program açmaya karar verirken bazı kıstaslara göre hareket ediyoruz. İhtiyaç analizini yapıyoruz. Gerekli altyapı ve insan kaynağı yeterliliğini sağlıyoruz. Stratejik planlamamızı, açılacak bölüm ve programın üniversitemizin ve fakültelerimizin misyonuna sağlayacağı katkıyı, hangi disiplinlerarası faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, bölüm ve program mezunlarının iş bulabilirliğini değerlendiriyoruz. Ayrıca biz, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarında ihtisaslaşmamız sebebiyle, bazı bölümlerin ve programların açılmasında, bu kıstasları da göz önünde bulunduruyoruz.” dedi.