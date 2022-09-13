Resmi araç tarafından ezilen köpeğin bakımı yeni yuvasında sürüyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı bir araç tarafından ezilen köpeğin tedavisi, sahiplenildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerden Uşak'ın Banaz ilçesinde, Banaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı resmi plakalı araçta bulunan iki memur, yerde yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçerek bölgeden uzaklaştı. Olayın 1 dakika sonrasında bölgeye tekrar gelen kamu görevlileri, aracın içerisinden çevreye bakınmalarına rağmen yaralı köpeği bulamadı.

Resmi plakalı aracın sokak köpeğini ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Banaz Kaymakamlığınca sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgede bulunan yaralı köpeğin tedavisi ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından başlanılmıştı. Sağlığına kavuşan köpeği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sahiplenmiş olup, burada tedavisine devam edildiği öğrenildi.