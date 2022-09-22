Sağlık Müdürü Akdağ, evde bakım hizmeti alan vatandaşları ziyaret etti

Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, Sivaslı ilçesinde evde bakım hizmeti alan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Düzenlenen ziyaretlere Sivaslı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şadan Ülker ile birlikte evde bakım ekipleri de yer aldı. Hastalarda sağlık durumları ve istekleri hakkında bilgiler alan Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ hastalara geçmiş olsun temennilerini dilerken edilen istekleri de yerine getirmek için çalışmaların yapılacağını aktardı.