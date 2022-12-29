İhlas Haber Ajansı

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Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ'dan 112 personeline teşekkür

Uşak İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne giderek çalışmalarla ilgili bilgiler alırken özverili çalışmaları için personele tek tek teşekkür etti.

Uşak İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek çalışmalarla ilgili bilgiler alırken özverili çalışmaları için personele tek tek teşekkür etti.



Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Köprü ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ziyarette bulundu. Burada çalışmalarla ilgili yetkili ve çalışanlardan bilgi alan Akdağ, personele yaptığı konuşmada zorlu şartlarda çalışmalar gerçekleştirildiğini bildiğini ve bu özverili çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

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