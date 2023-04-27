İhlas Haber Ajansı

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Sağlıklı yaz için larvasit çalışmaları sürüyor

Uşak Belediyesi ekipleri tarafından sağlıklı bir yaz hedefleri çerçevesinde sineklere yönelik larvasit çalışmaları hız kesmeden sürüyor.



Kentte bir çok çalışmayı sürdüren Uşak Belediyesi ekipleri gelen yaz için de çalışmaları hızlandırdı. Bu çerçevede daha sağlıklı bir yaz hedefleyen Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde karasinek ve sivrisineklere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar dahilinde kentte bulunan durgun sular, otlak alanlar ve göletlerde doğa dostu larvasit uygulamaları aralıksız gerçekleştirildi.

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