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Sahte çek ile alışveriş yapan 3 kişi tutuklandı

Uşak polisi ikinci el eşya alım satımı yapan bir cep telefonu uygulaması üzerinden sahte çek ile alışveriş yapan 3 kişiyi yakaladı.


Edilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri ikinci el eşya alım satımı yapılabilen cep telefonu uygulama üzerinden mağdur olan vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti. Uygulama üzerinden otomobil ve ev eşyası satın alarak karşılığında sahte çek veren 3 şüpheli teknik takibe alınarak tespit edildi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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