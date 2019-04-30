İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Samanlıktan Kalaşnikof tüfek çıktı

Uşak’ın Banaz ilçesinde şüpheli bir şahsın evine düzenlenen operasyonda samanlıktan Kalaşnikof ile tüfeğe ait şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şüpheli bir şahsın evine düzenlenen operasyonda samanlıktan Kalaşnikof ile tüfeğe ait şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.



Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesine bağlı Çiftlik köyünde eski muhtar olduğu ileri sürülen İ.Y.'nin (59) evinde Kalaşnikof tüfek oluğu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan tenkit takip ve inceleme sonucu şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, İ.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, evin samanlığına saklanmış Kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait şarjör ile 13 fişek ele geçirdi. Şüpheli İ.Y.'nin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.