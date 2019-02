Şampiyonlar madalyalarını ailelerinden aldılar

Türkiye Wushu Şampiyonasında Uşak'ı temsil eden sporcular kazandıkları madalyaları kulüp salonunda düzenlenen törenle ailelerin ellerinden aldı.

Antalya'da 26 Ocak 5 Şubat tarihleri arasından yapılan Türkiye Wushu Şampiyonasında Uşak'ı temsil eden tek kulüp olduklarını söyleyen Kulüp Başkanı Fehmi Bilen yaptığı açılış konuşmasında “Bütün Türkiye'nin bulunduğu bir ortamda çocuklarımız aradan sıyrıldı, kıl payı da olsa geride kalan oldu ama en tepeye çıkanlar da oldu. Sizin huzurunuzda hepsini tebrik ediyorum. Bizim emeğimizi boşa çıkarmadıkları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can konuşmasının başında kulüp hocalarını, aileleri ve gençleri tebrik etti. Can, “Burada belki gençlerimiz kadar ailelerin emeği çok fazla bu madalyaları belki ailelerimizin her biri hak ediyorlar. Biraz önce istiklal marşımızı dinledik, inşallah bu gençlerimiz Türkiye'de, Dünya'da bizleri ülkemizi şehrimizi temsil ederek marşımızı, bayrağımızı birincilik olarak göklere çıkartacaklardır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bir aydır görev yapıyorum. Bundan sonra biz de bu noktada gençlerimizin ne isteği ihtiyacı varsa yanlarında olmaya gayret edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Madalya kazanan sporcular

Şampiyonada minikler kategorisinde Türkiye ikincisi olan 10 yaşındaki Ulviye Uçar sporu çok sevdiğini babasının da kendisini desteklediğini söyledi. Uçar, desteklerinden dolayı babasına teşekkür etti ve kazandığı madalyayı babasına takdim etti. Baba Osman Uçar, sporcuların özellikle şehirler arası müsabakalara gidebilmeleri için Uşak Belediyesinden ve Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yardım istedi.

Yarışmada Ezgi Şengül Kavcı, Hatice Aslan boronz madalya, Ulviye Uçar, Hasret Kaya ve Mustafa Aldırmaz gümüş madalya, Esra Oruç, Sinem Selver Gürel, Enes Kızıldağ ve Azat Kızıldağ ise altın madalya kazandı.