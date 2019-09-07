Sanatçı Turgay Tanülkü, doğduğu yer olan Uşak'ta çocuklara hediye dağıttı

Kimsesizlerin babası olarak anılan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü doğduğu yer olan Uşak'a gelerek kimsesiz çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü doğup büyüdüğü yer olan Uşak'a gelerek kimsesiz çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ‘Dünyayı İyilik Değiştirecek' sloganıyla düzenlediği 5.Uluslararası İyilik Ödülleri'nde aldığı ödül hakkında da açıklamalarda bulunan Turgay Tanülkü "İyilik göreceli bir şeydir. Ödül almak için iyilik yapmanın bir anlamı yok tabi, çünkü kabahatte, sevapta gizli olmasından yanayız. Ama maalesef ortaya çıkıldı ödül verildi. Bu ödülü ben ülkemin insanlarına armağan ediyorum. Çünkü bu ülkede olmaktan gurur duyuyorum. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Merhaba demeyi unuttuk, bir birimize merhaba dersek, dünya barışını elde ederiz" dedi.

“Uşaklıların bende hakkı çoktur”

Tanülkü doğup büyüdüğü yer olan Uşak hakkında, "İnsanımı seviyorum, çünkü ben bu sokaklarda büyüdüm. 7, 8 yaşında simit satmayla başladım bu sokaklarda, sonra gazete sattım. Uşaklıların bende hakkı çoktur, duruşumuzu onlara borçluyuz. Bu şehir bana abilik, babalık yaptı, bunu hiç bir zaman unutmayacağım" diye konuştu.