Sarayları süsleyen 'Uşak Halısı' kadınların elinde hayat buluyor

Uşak'ta yüzyıllardan beri dokunan ve dünya çapında ün yapan Uşak halısı, halı sektörünün zirvesine çıkıyor. Uşaklı kadınların emek emek dokuduğu halılar, dünyanın her yerine gönderiliyor. Uşaklı kadınlar, hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de Uşak halısını yaşatıyor.

Zarafeti, sağlamlığı, alın terini ve özgünlüğü bünyesinde barındıran Uşak halısı, kapılarını dünyaya açıyor. 15. yüzyıldan beri başta Osmanlı sarayları olmak üzere Avrupa'nın önemli yapılarını süsleyen Uşak halıları, son yıllarda halı sektöründe zirveye oynuyor. Yüzde yüz yünden üretilip doğal kök boya ile renklendirilen iplerden el emeği göz nuru dokunan halılar, motifleri ve kalitesiyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Halıların her motif, desen ve motifinde farklı anlamlar bulunuyor. Metrekaresinde toplam 90 bin düğüm olan halılar, Türk düğümü ve Gördes düğümü diye adlandırılan dünyanın en sağlam düğümleri ile üretiliyor.

“Kadınlar emek emek dokuyor, yapımı 1 ay sürüyor”

Tarihten günümüze miras bırakılan Uşak halısı, yarınlara aktarılmak için Uşak Valiliği tarafından kente kazandırılan Dokuyan Eller Halı Kilim Evi'nde, kadınların elinde hayat buluyor. Uşaklı kadınlar tarafından ilmek ilmek dokunun halılar, eski ihtişamlı günlerine geri dönüyor. Kadınların çalışma hayatına kazındırılması ve Uşak halısının gelecek nesillere aktarılmasıyla açılan dokuma evinde, halı dokuyan kadınlar şarkılar söyleyerek işlerini eğlenceli hale getiriyor. Desinatörler tarafından hazırlanan desenleri halıya işleyen kadınlar, Uşak halısını yaşatmak için yün ipleri birbirinin arasından tek tek geçirerek ve bir halı için ortalama 1 ay ter döküyor.

“Dünyanın her yerine gönderiyoruz”

Dokuma evinde usta öğreticilik yapan Filiz Yaman, burada tarihi Uşak halısını özünden ayırmadan yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Halıların motifi, deseni ve iplerinde farklı anlamların bulunduğunu aktaran Yaman, “Uşak halısı 15. yüzyıldan beri dokunmaya başlanmıştır. Estetiği, zarafeti ve görkemiyle Osmanlı saraylarını süsleyip Avrupa'nın birçok görkemli yapısında kullanılmıştır. Kök boya olması, atkısı ile çözgüsünün yün olması ve kravat düğümünün atılması başta gelen özelliklerinden. Halıların her motifi, desenleri ve ipleri farklı anlamlar taşıyor. Uşak'ta ilmek ilmek dokunan Uşak halıları dünyanın her yerine gidiyor” dedi.