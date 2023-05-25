Satılığa çıkarttığı araçla yaptığı kazada hayatını kaybetti

Uşak'ta park halindeki tıra arkadan çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençten ise geriye sosyal medyada satılığa çıkarttığı otomobilin fotoğrafları kaldı.

Edinilen bilgilere göre, 24 Mayıs Çarşamba gecesi Gül Ahmet Arslan (22) idaresindeki 06 CYB 821 plakalı otomobil, Banaz girişinde park halindeki 42 CGJ 86 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Arslan, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen genç sürücü hayatını kaybetti. Arslan'dan geriye sosyal medyada satılığa çıkarttığı kaza yaptığı aracın fotoğrafları kaldı.