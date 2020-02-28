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Şehit ateşi düşen eve Türk bayrağı asıldı

İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları neticesi şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut’un (39) acı haberi memleketi Uşak’taki baba evine ulaştı.

İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları neticesi şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) acı haberi memleketi Uşak'taki baba evine ulaştı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı.


Dün akşam saatlerinde İdlib'de Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit haberi Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyüne de ulaştı. Şehit Ali Turgut'un (39) babaevine acı haberi Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç verdi.


Türk bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

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