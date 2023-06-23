Şehit Er Özcan Kaya'nın naaşı memleketine getirildi

Pençe Operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Özcan Kaya, 8 gün sonra şehit oldu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın naaşı Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Uşak'a getirildi.

25 Haziran günü Pençe Operasyonu'nda terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşinde ağır yaralanan Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehit Kaya'nın naaşı, Türk Hava Kuvvetleri uçağıyla memleketi Uşak'a getirildi. Uşak havalimanına gelen şehidin naaşını Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile yakınları karşıladı.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın naaşı, Uşak Havalimanı'ndan kara yolu ile Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, yarın ikindi namazına müteakip Banaz'a bağlı Öksüz Köyünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.