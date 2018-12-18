İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Tuncer'in naaşı memleketi Uşak'a getirildi

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in naaşı memleketi Uşak’a getirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer'in naaşı memleketi Uşak'a getirildi.


Diyarbakır'da gerçekleştirilen törenin ardından şehidin cenazesi hava yolu ile Uşak Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşını burada Vali Funda Kocabıyık ve kent protokol üyeleri karşıladı. Ardından ambulansa alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, defnedileceği Banaz'ın Kızılhisar köyüne doğru yola çıktı. Şehit Tuncer öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.