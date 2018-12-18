Şehit Tuncer'in naaşı memleketi Uşak'a getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer'in naaşı memleketi Uşak'a getirildi.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen törenin ardından şehidin cenazesi hava yolu ile Uşak Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşını burada Vali Funda Kocabıyık ve kent protokol üyeleri karşıladı. Ardından ambulansa alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, defnedileceği Banaz'ın Kızılhisar köyüne doğru yola çıktı. Şehit Tuncer öğlen namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.