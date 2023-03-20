Sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta 18 bin 516 adet sentetik ecza hapla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratına ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde 18 bin 516 adet sentetik ecza hap bulurken evdeki 5 şüpheli şahsı da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.