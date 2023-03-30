İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Uşak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Uşak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.


Edinilen bilgilere göre olay Uşak'ta İslice Mahallesi'ne bağlı Adaş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Z.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz'ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.