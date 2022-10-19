Siemens Türkiye ve Uşak OSB'den teknolojide iş birliği

Siemens Türkiye, sanayide kesintisiz enerji çözümleri ile OSB'lerle iş birliklerine devam ediyor. Uşak OSB ile bir araya gelen şirket sürdürülebilir enerji alanında ilklerden birine imza atacak.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, sahip olduğu üretim gücünü kesintisiz enerji ile buluşturabilmek adına Siemens Türkiye ile iş birliği yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uşak OSB'de gaz yalıtımlı çift baralı primer dağıtım sistemi ile alt dağıtım merkezlerinde kullanılan Gaz Yalıtımlı Sekonder Hücreler, inşaat maliyetlerini yarı yarıya indirip, ortam şartlarından etkilenmeyen ve bakıma ihtiyaç duymayan bir altyapıya kavuşturulacak. Etkili, güvenilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri ile şirket, Uşak OSB'nin tüm çalışma alanlarında kurulacak SCADA sistemi sayesinde şebekelerin otonom olarak yönetilmesini mümkün kılarken Siemens Türkiye mühendislik hizmetleri ile oluşturulacak IOT uygulamalarıyla da dijital koruma sistemi arıza riskleri ve etki alanlarını azaltacak. Siemens Teknolojisi ile Uşak OSB dijital dönüşüm yolculuğunu başlatırken kesintisiz enerji altyapısı ile sanayicilerine daha rekabetçi bir üretim imkânı sunacak.