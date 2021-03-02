Silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs kurtarılamadı

Uşak'ta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak'ta Cengiz K. (49) ve Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Ç., yanındaki silahla Cengiz K.'yı karnından vurdu. Kendisi de yaralanan Mehmet Ç. ve arkadaşı Eyüp Can H. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz K., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından Karaağaç Karakolu'na giderek teslim olan Mehmet Ç. ve Eyüp Can H. ise gözaltına alınmıştı. Cengiz K.'nın dün ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca olayla ilgili soruşturma devam ediyor.