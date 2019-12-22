Silahl? sald?r?ya u?rayan ?Y? Partili Ba?kan'dan ilk a??klama: ?Namluyu g?r?nce e?ildim?

U?ak'ta kimli?i hen?z belirlenemeyen ki?iler taraf?ndan silahl? sald?r?ya u?rayan ve olay? yara almadan atlatan ?Y? Parti U?ak Merkez ?l?e Ba?kan? Hakan Sava? yapt??? bas?n a??klamas?nda, ?Sald?r?y? ger?ekle?tiren ki?ileri g?remedim, namluyu g?r?nce hemen e?ildim? dedi.

Hac?kadem Kav?a??'nda ak?am saatlerinde ger?ekle?en olayda Hakan Sava? 35 U 8270 plakal? arac?yla ???klarda beklerken arac?n?n yan?na yakla?an ve hen?z kimli?i belirlenemeyen ki?iler taraf?ndan ?zerine ate? a??ld?. Durumu son anda fark eden Sava?, olay? yara almadan atlatt?. Olay? polise bildiren Sava? ifadesi al?nmak ?zere ?l Emniyet M?d?rl???'ne g?t?r?ld?.

Sava? ifadesinin al?nmas?n?n ard?ndan ?l Emniyet M?d?rl??? binas? ?n?nde yapt??? bas?n a??klamas?nda, ?Ben ?ok bir ?ey g?remedim. Yan?ma bir araba yana?t?. Ben yan koltu?a yatt?m, di?er kap?dan ??kt?m. O anda silah?n patlad???n? duydum, ate? edildi. Di?er kap?dan ??kt?m. Bu kadar?n? hat?rl?yorum. En yak?n benzinli?e girerek 155'i arad?m. Benim g?rd???m kadar?yla t?fekle ate? edildi. Namluyu g?r?nce yatt?m. Olay?n ne boyutta oldu?unu emniyet de ara?t?r?yor, mobese kay?tlar?na bak?yorlar. Tam ???klarda oldu?u i?in kav?ak noktas? g?r?nt?lere bak?yorlar. Kuzey ?evre yolundan U?ak Merkeze do?ru gelecektim. I??klarda durdum. I??klarda durdu?um s?rada yan?ma yana?an ara?tan geldi ate?? ifadelerinde bulundu.

Gerekli bilgileri emniyete verdi?ini belirten Sava?, ?Konuyla alakal? emniyetimize ?ok te?ekk?r ediyoruz. ?ok yo?un bir ara?t?rma i?erisindeler. Pazartesi g?n? gerekli a??klamay? ?l Ba?kan?m?z nezaretinde partimizde yapar?z? ifadelerinde bulundu.