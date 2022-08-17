Sivaslı içesinde Yaz Kur'an Kursları şenlikli bir final yaptı

Sivaslı İlçe Müftülüğü tarafından ‘Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı' oldukça şenlikli bir havada geçti.

Sivaslı İlçe Müftülüğüne bağlı, Yaz Kur'an Kurslarının kapanış programı, Yaz Kur'an Kurslarının hem tanıtımı hem de çocuklarda iz bırakması niyeti ile Yayalar Köyü Yaz Kurslarında düzenlenen bir şenlik ile sona erdi.

Şenlik öncesi, Kur'an okundu ve gençliğin ve Türk Milletinin geleceğine yönelik edilen dualarla başladı. Çocuk ilahileri eşliğinde gerçekleşen şenlikte pamuk şeker ve balon dağıtımı, halat çekme ve diğer bazı yarışlar ile çocukların performans çalışmaları sergilendi. Uşak İl Müftülüğünden gelen Müftü Yrd. Ayşegül Kurt ve İl Müftü Vekili Dr. Vehbi Bardakçı'nın konuşmalarının ardından aşure ikramı ile program sona erdi.

Sivaslı İlçe Müftüsü Adem Cankurt, “İnsanımızın ve gençlerimizin gönlünde bir sevgi ve bağlılık oluşturması amaçlanan programın amacına ulaşmış olması ve hayır sahibi kişileri hayrı ile kurs görevlisi personelimizin emeklerinin HAK indinde mizana konulmasını niyaz ederiz” dedi.