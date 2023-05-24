Sivaslı'da 35. Çilek ve Kültür Festivali için geri sayım başladı

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Sivaslı ilçesinde her yıl yapılan Geleneksel Çilek Kültür ve Sanat Festivali'nin bu yılki programı belli oldu.

Bu yıl 35.'si gerçekleşecek olan Çilek Kültür ve Sanat Festivali programı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hürrüyet Şafak, “Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri yapmış festivalimizin programı netleşmiştir. Festivalimizin başlangıç günü olan 9 Haziran Cuma günü ilk sahne alacak sanatçımız Manuş Baba olacaktır. 10 Haziran Cumartesi günü Atiye, 11 Haziran Pazar günü de İrem derici sahneye çıkacaklardır” dedi.

Şafak, her yıl olduğu gibi bu yılda Evrenli Parkı'nda yapılacak 35. Çilek Kültür ve Sanat Festivali'nde değişik yarışmalar, çocuklar için özel eğlenceler ve birçok sürprizler olduğuna dikkat çekerek, halkı davet etti.