Sivaslı'da yağan kar meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi

Uşak'ta sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, çiçek açan meyve bahçelerini olumsuz etkilerken hasadı neredeyse imkansız hale getirdi.

Uşak ve bağlı ilçelerde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı Sivaslı ilçesinde de etkisini gösterdi. Sabah saat 07.00'da başlayan yağışta yer yer 10 santimetre kalınlıklara ulaştı. Etkili olan kar yağışında çiçek açan badem, kiraz, erik ve şeftali ağaçları soğukta yanınca meyve rekoltesi ve kalitesinin olumsuz etkilenebileceği bildirildi.