Sivaslı'ya yanın söndürme tankerleri teslim edildi

Uşak'ın Sivaslı ilçesine yangın söndürmede etkili olan 2 buçuk tonluk su alma kapasiteli çekilir tip yangın söndürme tankerleri teslim edildi.

Uşak İl Özel İdaresi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Uşak'ın Sivaslı ilçesi Hacım Köyü ve Akarca Köyü için alınan özellikle orman yangınlarında sıklıkla kullanılan çekilebilir tip yangın söndürme tankerlerinin teslim edildiği açıklandı. Yapılan paylaşımlarda 2 buçuk ton su alma kapasitesi bulunan tankerlerin ödemelerinin İl Özel İdaresi tarafından ödendiği ve köy muhtarlarına teslim edildiği ifade edildi.