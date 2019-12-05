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Soba yakarken yanlışlıkla kendini yakan işçi hayatını kaybetti

Uşak’ta tinerle soba yakmaya çalışırken vücudu alev alan Fatih Gündoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uşak'ta tinerle soba yakmaya çalışırken vücudu alev alan Fatih Gündoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Fatih Gündoğan (36) sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde tinerle soba yakmaya çalışırken vücudunun alev alması sonucu ağır yaralandı. Tedavisi yapılmak üzere İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen Gündoğan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Gündoğan'ın cenazesi tüm incelemelerin ardından memleketi Uşak'a gönderildi.

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