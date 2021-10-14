Şoförü uyuduğu iddia edilen otobüs minibüse çarptı: 3 yaralı

Uşak'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak-Ankara karayolu üzerinde Banaz ilçesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. M.A. kontrolündeki 27 BEN 95 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu R.B. idaresindeki 64 Y 2006 plakalı şehir içi toplu taşıma aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcu otobüsündeki 3 yolcu, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan yolcular şoför M.A.'nın uyuduğunu iddia ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.