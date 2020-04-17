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Son bir ayda bin 2 iş yeri denetlendi

Uşak’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla son bir ayda bin 2 iş yeri denetlenirken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Uşak'ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla son bir ayda bin 2 iş yeri denetlenirken, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.


Dünyada hızla yayılan ve Türkiyeyi de etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle emniyet, zabıta, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışının yapıldığı işletmeler ile marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son bir ay içinde bin 2 iş yeri denetlenirken, kurallara uymadıkları belirlenen bazı iş yeri sahiplerine idari para cezası uygulandı.


Denetimlerle alakalı değerlendirmede bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Denetimlerimiz halk sağlığını korumak, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla sürecek. Lütfen virüsle ilgili alınan önlemlere uyalım" diye konuştu.

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