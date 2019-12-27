Sivil Toplum Destek Programı kapsamında Uşak İli Kalkınma Vakfı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen “STK'lar Sivil Toplum Destek Merkezi ile Güçleniyor” projesinde eğitim çalışmaları başladı.

Uşak Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu tarafından koordine edilen proje kapsamında, AB üyelik sürecinde sivil toplumun rolünün artmasına, STK'ların toplum içinde etkin yer almasına ve yerel, bölgesel, ulusal karar alma süreçlerine katılmasına katkıda bulunmak için STK'ların gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Başkanlığını Vali Funda Kocabıyık'ın yaptığı Uşak İli Kalkınma Vakfı tarafından hazırlanan proje Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

Uşak Valiliği, Uşak İl Özel İdaresi ve Uşak Üniversitesinin ortak olduğu proje kapsamında 14 hafta boyunca projenin hedefleri doğrultusunda 10 eğitim ve 4 atölye çalışması düzenlenecek. Üçer gün sürecek her bir eğitim ve atölye çalışmasının sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Kamu STK işbirliği ve ağ kurma konulu ilk eğitim çalışmasının tamamlanmasının ardından projede gelinen aşama hakkında bir değerlendirme yapan Vali Funda Kocabıyık, “Kapasite geliştirme eğitimleri ve atölye çalışmalarımız uzman eğitmenlerimizin yaptıkları sunumlarla başlamıştır. Bu kapsamda; proje yazma kapasitesini artırarak Uşak'ta da AB kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabileceğini göstermesi açısından önem taşıyan proje ile toplumun sivil kesiminin üretkenliğinin artırılması hedefleniyor. Eğitimden sağlığa, kültürden bilim ve teknolojiye her alanda toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli sorunlara çözüm bulunması için sivil toplum kuruluşlarına da büyük sorumluluk düşmektedir. Projenin öngörülen amaçlarına gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmalarıyla ulaşılması hedefleniyor” dedi.