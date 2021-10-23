Süpermoto Şampiyonası'nı dördüncü ayak yarışları başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası'nda final ve dördüncü ayak yarışlarında sıralama, bugün yapılan antrenmanların ardından tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyon'unca düzenlenen ve Uşak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası, Uşak Süper Moto Pisti'nde başladı. Düzenlenen turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. 2 gün sürecek olan turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarına katıldı. Turnuva yarın Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc kategorilerdeki yarışlarla tamamlanacak.