Tadilat sırasında yangın çıkan okuldan yükselen alevler geceyi aydınlattı

Uşak'ta tadilat çalışmasından kaynaklı yangın çıkan okulun alevleri geceyi aydınlatırken okulda yüklü miktarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Karakuyu Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir okulun çatısında tadilat - onarım işi sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler Uşak'ta geceyi aydınlattı. Ekiplerin çalışmasında yangın söndürülürken okulun çatısında yüklü miktarda maddi hasar oluştu.