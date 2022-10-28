Tarihi fotoğraf makinesi Uşak Kent Müzesi'ne hediye edildi

Uşak'ta1933 senesinde çekilen “Cumhuriyeti biz böyle kazandık” isimli tarihi fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi ve tab makinesi Uşak Kent Tarihi Müzesi'ne hediye edildi.

Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden birisi olan, 1933 senesinde Uşak'ta çekilen “Cumhuriyeti biz böyle kazandık” ismi verilen tarihi fotoğraf, Uşak'ta Kent Tarihi Müzesi'nde sergilenmekte. Fotoğrafı çeken Hüsnü Kazım Özler'in torunun da bulunan fotoğraf makinesi ve tab makinesi ise bugün, cumhuriyetin ilanının 99.senesinden bir gün öncesinde Uşak Kent Tarihi Müzesi'ne hediye edildi. Uşak Belediyesi Kent Müzesi yetkilisi Cengiz Doğan, çok önemli bir hediye aldıklarını belirterek, resmi kurumlarda karşılaştığımız fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi ve tab makinesinin artık müzelerinde sergileneceğini duyurdu.

Fotoğrafın sahibi Hüsnü Kazım Özler'in torunu Hüsnü Kazım Özler ise Uşak'a katkısı olan fotoğrafı müzeye hediye ettikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi.