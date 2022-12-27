Tarihi Uşak halıları, minyatürleriyle gelecek nesillere aktarılıyor

Minyatür halı dokuyan kadınlar, ürünlerini kooperatif vasıtası ile satarak aile bütçesine de katkıda bulunuyor. Şu anda dünyanın en büyük müzelerinde sergilenen ve 15. Yüzyılda tüm dünyada altın çağını yaşayan Uşak halıları, Sivaslı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tatar Belediyesi iş birliği ile minyatür halılarda yeniden hayat buluyor.

Uşak'ın Sivaslı İlçesine bağlı Tatar Beldesinde, Sivaslı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Tatar Belediyesi iş birliği ile ‘Minyatür Halı Dokumacılığı Kursu” düzenlendi. Tatar Belediyesi Kütüphane binasında düzenlenen kursta 18 kadın minyatür halı dokumacılığı üzerine eğitim görüyor.

Tatar Belediye Başkanı Zafer Gün, Sivaslı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlker Yelken, kursiyerleri ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Zafer Gün halı öğretmeni

Kursiyerlerin dokuduğu hediyelik minyatür halı şeklindeki el emeği göz nuru ürünlerinde, daha çok tarihi Uşak halısı motifleri ve Sivaslı İlçesine ait özgün motifleri işlendiği belirtildi.

. Mesleği halı öğretmenliği olan Tatar Belediye Başkanı Zafer Gün; “Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan halı dokumacılığının bir branşı olan minyatür halı dokumacılığının beldemiz kadınları tarafından öğrenilmesi bizler için sevindirici bir gelişmedir. Halı dokuyuculuğu mesleğinin öğrenilmesi ile kadınlarımız unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan minyatür halı dokumacılığı mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken diğer bir taraftan da aile ekonomilerine katkıda bulunmuş olacaklar. Tatar Belediyesi olarak bu tür çalışmalara her zaman destek vereceğiz.” dedi.

Minyatür halı ile ilgili olarak Sivaslı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezinin “Sivaslı Minyatürü” olarak hem eğitim modülü hazırlanması hem de coğrafi işaret alınması ile ilgili de çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Sivaslı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de minyatür halı dokumacılığı mesleğini öğrenen kadınların evlerinde dokumaya başladıkları kişiye özel minyatür halıların değerlendirmesinde kadınlara destek olduğu da açıklandı.