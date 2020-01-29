Tasarım odaklı profesyonel gelişim eğitimleri sona erdi

Uşak Üniversitesinde DTS Tasarım Merkezi ve Teknoloji ve Transfer Ofisi tarafından düzenlenen ve 5 gün süren eğitimlerde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü ve İstanbul Moda Akademisi Moda Danışmanı Ülkü Karahanlar “Tasarım ve Moda” eğitimi verdi. Yaşar Üniversitesinde görev yapan pazarlama müdürü marka danışmanı Ece Güçer ise ‘Marka Yönetimi' hakkında katılımcıları bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli'nin yanı sıra çok sayıda akademisyenin katıldığı etkinliklerin sonunda, eğitimcilere üniversite adına teşekkür belgeleri Prof. Dr. Temir Gökçeli tarafından takdim edildi.

Ekinlik, eğitmenler ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.