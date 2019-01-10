Taşyaran Vadisi'nin kış cazibesi

Uşak'ın tabiat harikası, 4 mevsim ayrı güzellikleri bünyesinde barındıran Taşyaran Vadisi kış mevsiminde de ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunuyor.

Uşak'ta İzmir karayolu üzerinde, Yenişehir köyüne yakın bir mevkide bulunan tabiat harikası Taşyaran Vadisi birçok fotoğraf sanatçısı ve doğa tutkunlarının gözde mekanı olamaya devam ediyor.

Bunun yanında birçok ünlü giyim markası firmaların katalog çekimi için tercih edilen Taşyaran Vadisi kış aylarının yaşandığı şu günlerde de yer yer donan şelaleleri ile göz kamaştıran manzaralara sahip oluyor.

Vadinin özellikle kış ayların tabanında bulunan akarsuyun hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği günlerde donmasıyla şeffaf buz kütlesi oluşmasını sabırsızlıkla bekleyen doğaseverler, fırsat buldukça bölgeyi ziyaret ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Uşak Valiliğinin girişimi ile bölgeye yapılan yatırım sayesinde ulaşım kolaylaşırken seyir terası, piknik alanları ve yürüyüş yolları daha çok ziyaretçinin Taşyaran Vadisi'ne gelmesini ve tanınmasını sağladı.

Uşak merkeze 27 kilometre mesafede bulunan Taşyaran Vadisi, yüzyıllar boyunca akan suyun ve esen rüzgarın şiddetiyle kayalarda oluşturduğu değişik şekillerin arasında görülmeye değer bir coğrafi alan olarak literatürde yerini aldı. Jeolojik açıdan çok özel bir alan olan Taşyaran Vadisi'nin yaklaşık 350 milyon yıl önce oluştuğu belirtiliyor.