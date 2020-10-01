Tatar Belediyesi su depolarını halkın kullanımına açtı

Uşak'ın Sivaslı ilçesine Bağlı Tatar Beldesinde yaşanılan su sıkıntılarının ardından yeni su kuyuları hizmete açıldı. Tatar Beldesi Belediye Başkanı Zafer Gün, “Bu dönemlerde kuyulardan su çekilmesi ani ve hızlı oldu. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Hem önlem almak için hem de vatandaşı mağdur etmeme açısından acil olarak kuyuları kazdık” dedi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar Beldesi'nde, yurt dışındaki vatandaşların farklı sebeplerle beldeye dönmesiyle birlikte su sıkıntısı çekti. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesinin de etkisi olan suyun azalmasıyla belde sakinleri farklı sorunlarla karşı karşıya kaldı. Tatar Beldesi Belediyesi, meydana gelen sorunları çözmek amaçlı 2 tane su kuyusu hizmete açtığını açıkladı. 11 senedir Tatar Beldesi Belediye Başkanlığı yapan Zafer Gün, kendilerinin de böyle bir problem yaşamayı beklemediklerini dile getirirken, hızlı bir şekilde su kuyularını hizmete açtıklarını ve vatandaşların artık bir problem yaşamadığını ifade etti. Gün, “Yaz ayı özellikle çok sıcak ve kurak geçti. Kuyularımızın randumanı düştü. Bizim kasabamız nüfusumuzun büyük çoğunluğu yurt dışında. Bu aylarda geldiklerinde baya sıkıntı yaşadık. Acil olarak 2 tane kuyu hizmete açtık. Allaha şükür şuanda da bir su sıkıntımız yok. Ayrıca bu suların daha tazyikli ve daha verimli olması açısından 2 tane bükük hidrofor kurduk. Vatandaşlara hizmet ediyoruz. Bu dönemlerde kuyulardan su çekilmesi ani ve hızlı oldu. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Hem önlem almak için hem de vatandaşı mağdur etmeme açısından acil olarak kuyuları kazdık. Şuanda hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın da belirli sürelerde sıkıntıları oldu. Şuanda bunları çözdük. Bir problemimiz yok” dedi.