İhlas Haber Ajansı

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Tekstil fabrikasında yangın

UŞAK (İHA) – Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.



Edinilen bilgiye göre; Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, ekiplere ihbar verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken, yangının dumanı kentin birçok yerinden göründü. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale yapılıyor.

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