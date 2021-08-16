Tekstil fabrikasında yangın

Edinilen bilgiye göre; Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, ekiplere ihbar verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken, yangının dumanı kentin birçok yerinden göründü. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale yapılıyor.