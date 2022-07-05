Tekstil fabrikasındaki yangın 6 saatte kontrol altına alındı

Uşak'ta elyaf üretimi yapan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Uşak merkeze bağlı Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokakta elyaf üretimi faaliyeti gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Bir anda fabrikanın tamamını saran yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale bütün hızıyla devam ederken yangın bölgesi polis ekiplerince olumsuzluk yaşanmaması amacıyla trafiğe kapatıldı.

Ayrıca Uşak Valisi Turan Ergün de yangın bölgesine gelerek bilgi almasının ardından fabrika sahipleriyle görüştü. Yangın ekiplerin yaklaşık olarak 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrasında fabrika kullanılmaz hale geldi.